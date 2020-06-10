10 وفيات و740 إصابة جديدة بكورونا في الفلبين
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:51 ص
وكالاتطباعة
سجلت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الأربعاء، 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا و740 إصابة أخرى وهو أكبر عدد للإصابات اليومية خلال أسبوع.
وقالت الوزارة في بيان: إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 1027 حالة وبلغت الإصابات 23732 حالة، وسيجتمع الفريق المعني بمكافحة كورونا في البلاد غدا الخميس لتقرير ما إذا كان سيخفف إجراءات العزل العام في العاصمة.
وقالت الوزارة في بيان: إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 1027 حالة وبلغت الإصابات 23732 حالة، وسيجتمع الفريق المعني بمكافحة كورونا في البلاد غدا الخميس لتقرير ما إذا كان سيخفف إجراءات العزل العام في العاصمة.