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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 8 قضايا تهريب جمركى بـ40 مليون جنيه خلال شهر

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:51 ص
أمن المنافذ
أمن المنافذ
مريم جبل - عمرو المزيدي
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شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة تستهدف مكافحة جرائم التهريب والمخالفات خلال شهر.

أسفرت عن ضبط 117 قضية تهريب أبرز ما ضُبط خلالها "بضائع أجنبية الصنع، أقمشة، مفروشات، مواد غذائية، إكسسوارات، مستحضرات تجميل، عقاقير طبية، أدوات منزلية، أدوات صحية، قطع غيار، أثاثات، سجائر" بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى جميع المضبوطات قرابة 40 مليون جنيه.

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة والذخائر، تم ضبط 8 قضايا تهريب أسلحة بيضاء، 131 قضية، بلغت قيمة الغرامات الجمركية فيها قرابة 30 ألف جنيه.

وضبط 5709 قضية أبرزها "سرقات متنوعة، انتحال صفة، تسول، عدم حمل تحقيق شخصية"، ضبط 10 قضايا تهريب مخدرات.

وضبط 2824 محكومًا عليه فى أحكام قضائية متنوعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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