منة عبيد تكتب: له ما له.. فما لكم -تكأكأتم- عليه!

ورثت أهلاويتى- المخلصة- جينيًا عن والدي وعائلتي المحتفية والمتعصبة تقديرًا ومحبًة للكيان الأحمر، غير أني لم أمارسها يومًا على الأرض فلم أحضر «ماتش» مهمًا للشياطين الحمر من شأنه أن يؤهلهم أو لا يؤهلهم لأي شيء ولم أهتم أو ينمو إلى علمي حتى بالخطأ أسماء أبرز اللاعبين أو آخر مستجدات التعاقدات وخلافه، غير أن شيئًا كانتمائك الرياضي يبقى في زاوية روحك دائمًا كشبح أليف وبسمة خافتة تحمل ذكرى أب يرفض تناول الغداء إلا بعد الماتش ويحول صالة المنزل لثكنة عسكرية وفرعًا رئيسيًا لمصنع الشرقية للدخان والسجائر من فرط التوتر حينما يلعب الأهلي!أعرف الناقد والمدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحمد شوقي منذ ما يقرب من ست سنوات، وهي لم تتعد كونها «معرفة» في أغلب الأحيان، لكن الشغف الذي سكنني لسنوات رامت على الثلاثة عشر عامًا اليوم للفن والكتابة عنه وله كانت دائمًا نقطة تقاطع تدور بي في فلك ما يفعل وتجبرني على غير عمد منى أن أتابع عمله وأنشطته السينمائية سواء بالكتابة النقدية المتخصصة أو تنسيق والاشتراك في إدارة عدد من المهرجانات الإقليمية والدولية بمنتهى الكد والجد والحماس الذي لا يُتصوَّر أن يكون لهم دافع إلا صادق الشغف وعظيم الانتماء لتلك المهنة والصناعة والهواية في ذات الآن.لدورات متتالية حضرت مهرجان القاهرة السينمائي بصفتي المحبة والمنتمية للسينما قلبًا وشغفًا ثم بصفتي الصحفية والنقدية كمتابعة ومهتمة بتغطية الحدث السينمائي الأضخم والأعرق في الشرق الأوسط ومن خلال أيام المهرجان التي يعتبرها عشاقه الأروع و«الأروق» في كل عام رأيته شبحًا يتنقل بين القاعات والندوات والفعاليات بخفة اللا مرئي وحرص صاحب الفرح وابن المنطقة على تذليل كل العقبات وتسهيل مهام الجميع سواء متابع ومحب للسينما أو ممتهن للنقد أو الصحافة الفنية أو أي ممن تطأ أقدامهم صرح دار الأوبرا المصرية أثناء إقامة المهرجان بلا تمييز.وأخص بالذكر والذكرى دورة العام الماضي تحديدًا والعام الأسبق، حيث عمل نائبًا للمدير الفني الأسطوري للمهرجان الراحل يوسف شريف رزق الله ثم قائمًا بأعماله بعد رحيله المفاجئ أثناء التحضير لافتتاح الدورة السابقة.أحمد شوقي مُحب وغارق فى المحبة، سينمائى بإرادته واختياره وانتماء مشاعره ودمائه كما هو انتماؤه شعورًا وعشقًا ودمًا للزمالك.في الأسابيع القليلة الماضية شهدت مسيرة أحمد شوقى المهنية كلها تنكيلًا حتى اللحظة لم أسبر غوره بشكل شخصي أو أستطع الوقوف على سببه الأصدق.منشورات على صفحته الشخصية يعود تاريخها إلى أكثر من ستة أعوام وأخرى حديثة، لكنها تحمل هوسًا يحمله كل المصريين «حتى اللي مالهمش ف الكورة»، وأولهم «الألتراس» الذين انقضوا على حلم وبداية ومشوار شاب ترك لأجله دراسة الصيدلة وامتهن المهنة الأصعب في الحقل السينمائي كله فقط لأنه «محب».عودة للبدء.. كأهلاوية ساءني ما طفا على السطح مؤخرًا من منشورات تحمل اندفاعًا غير محسوب ومبالغة واضحة في توصيف الشعور وتضخيم حجمه. هل كان حادًا؟ كان حادًا وهو طبعه وطريقته التي يعرفها عنه القاصي قبل الداني، لكن أحمد شوقي لم يحرض على قتل ولم يسع لظلم ولم تكن لآرائه «الكروية» من بعيد أو قريب علاقة تذكر بالمنصب الجديد إلا أن هناك من لم يحب أن يراه في المنصب الجديد فجيّش الجيوش واستدعى التاريخ والذكريات رغم اعتذار الناقد المطوّل الذي نشره على صفحته ولكن الهجوم استمر واستفحل حتى تمخّض عن خبر استقالة أحمد شوقي عن منصب المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائى بعد إعلان اختياره للمنصب بأقل من أسبوع، ليس دفاعًا عن أحمد شوقى كشخص، ولكن دفاعًا عن المنطق والعدل والفرص الثانية، دفاعًا عنكم وعن أيامكم المقبلة.