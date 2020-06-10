تحرير 184 محضر تمويني وسحب 603 رخص قيادة بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار شن حملات يومية على الأسواق والمخابز والمواقف بنطاق المحافظة لضبط المخالفين، وتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظًا على حقوق المواطنين، وكذا المرور على المواقف لمتابعة التزام الركاب والسائقين بارتداء الكمامة الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا تنفذًا لتوجيهات مجلس الوزراء.وصرح العميد مصطفى إبراهيم مدير إدارة مرور المنوفية، عن سحب 69 رخصة قيادة لسائقي السيارات بكافة الطرق بنطاق المحافظة خلال الحملات المرورية أمس بإجمالى 603 مخالفة منذ بدء تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لعدم التزامهم بارتداء الكمامات الطبية ومخالفتهم القرارات التى اتخذتها الدولة لمواجهة انتشار الفيروس.كما أوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية عن تحرير 184 محضر تمويني بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال يوم واحد من الحملات التموينينة، أسفرت عن تحرير 52 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و132 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.مضيفًا أن من أبرز القضايا التموينية تحرير 3 محاضر جنح 2 بناحية بهناى مركز الباجور وآخر بمركز تلا ضد صاحب محل سجائر ومسئول مخزن سجائر ومحل بقالة للبيع بأزيد من السعر، كما تم تحرير محضر جنح ضد شركة سجائر بناحية قويسنا لتصرفة في كمية 1500 علبة سجائر، فيما تم تحرير محضر جنح ضد مسئول عن مصنع ملابس لتصنيع كمامات دون ترخيص من الجهات الرسمية.ووجه المحافظ مدير إدارة مرور المنوفية بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامات الطبية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.كما شدد محافظ المنوفية على ضرورة استمرار شن الحملات لإحكام الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.