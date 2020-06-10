رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملة لنظافة شواطئ مرسى علم من المخلفات البحرية والقمامة (صور)

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:45 ص
حملة لنظافة شواطئ
حملة لنظافة شواطئ مرسى علم
كتب- علي عواد
طباعة
شارك عدد من العاملين بجمعية المحافظة على بيئة البحر الأحمر، في حملة لتنظيف لعدد من شواطئ مدينة مرسى علم وبحيرة النيزك جنوب محافظة البحر الأحمر، وسط إجراءات احترازية ووقائية ضدد فيروس كورونا المستجد، ضمن الحملات التي تنظمها الجمعية والمدينة لتنظيف الشواطئ من المخلفات البحرية، مستغلين إغلاقها لتكون جاهزة لاستقبال الزائرين فور قرار فتحها مرة أخرى.

وتمثل المخلفات البلاستيكية خطرا يهدد الموارد وتهدد بشكل مباشر الموارد الطبيعية من الشعاب المرجانية والكائنات والثدييات البحرية، وللحفاظ على هذا المورد الهام بالقيام بحملة النظافة للشواطئ ضمن حملة تنظيف جزر وشواطئ البحر الأحمر من المخلفات البلاستيكية ومقذوفات البحر، حيث شملت حملة النظافة شواطئ كيلو 10 شمال مرسى علم وشاطئ الكيلو 7 جنوب مرسى علم وشاطئ الكيلو 10 بمنطقة بحيرة النيزك جنوب مرسى علم.

وأكد اللواء واصف عدلي، رئيس المدينة، في بيان له، اليوم،على استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بمختلف الشواطئ بالمدينة، وتوعية المواطنين بالالتزام بالسلوك الصحيح، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمدن المحافظة.

وفي نهاية حملة النظافة تم رفع كميات من المخلفات البلاستيكية والخشبية ومقذوات البحر من على الشاطئ وزجاجات المياه المعدنية الفارغة والمصنوعات البلاستيكية التي قذفتها الأمواج على الشاطئ.
حملة لنظافة شواطئ مرسى علم
حملة لنظافة شواطئ مرسى علم
حملة لنظافة شواطئ مرسى علم
حملة لنظافة شواطئ مرسى علم
حملة لنظافة شواطئ مرسى علم
حملة لنظافة شواطئ مرسى علم
حملة لنظافة شواطئ مرسى علم
حملة لنظافة شواطئ مرسى علم

موضوعات متعلقة

4 قرارات لمجلس الأمن القومى حول سد النهضة

«الكهرباء» عن زيادة الأسعار: «لو بتدفع 20 جنيه الدولة بتدفع 40»

براءة أحمد عز في «مشاجرة فندق العلمين»

خالد الغندور: ما هي القيم والمبادئ التي يتفرد بها الأهلي عن غيره؟

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

«الصحة العالمية»: حسم موقف الحج مع السعودية خلال أيام

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021

«الأرصاد»: طقس حار خلال 72 ساعة.. والذروة السبت

«الصحة» تكشف سبب استقرار معدل إصابات كورونا

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

عالم فيروسات ألماني: الكمامة قد تكون تربة خصبة للميكروبات

1.79 % من عينات دم الأطقم الطبية باليابان بها أجسام مضادة لكورونا

«ماستر كارد» تمنح «الإفريقي للسيطرة على الأمراض» 40 مليون دولار

علاج الخلايا الجذعية لمرضى كورونا في الإمارات يحصل على الملكية الفكرية

منوعات

منة عبيد تكتب: له ما له.. فما لكم -تكأكأتم- عليه!

نباتات يمكن زراعتها في شرفة المنزل

الأمير فيليب يحتفل بعيده التاسع والتسعين

تعرف على موعد إعادة برنامج ملك وكتابة 2020

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [4]
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
القس. رفعت فكرى
دماء على الثوب الأبيض!!
لواء. محسن الفحام
إنه.. أمننا القومى
المزيد

الثقافة

«الآداب اللبنانية» تعلن ترجمة «سيدات القمر» لـ15 لغة

غدًا.. الكاتب السورى نبيل سليمان ضيف الأعلى للثقافة

المعهد الفرنسى يعلن عن برنامج تبادل ثقافى فى مجال القصة المصورة

صدور العدد الجديد من مجلة «العربية لسانى»