حملة لنظافة شواطئ مرسى علم من المخلفات البحرية والقمامة (صور)

شارك عدد من العاملين بجمعية المحافظة على بيئة البحر الأحمر، في حملة لتنظيف لعدد من شواطئ مدينة مرسى علم وبحيرة النيزك جنوب محافظة البحر الأحمر، وسط إجراءات احترازية ووقائية ضدد فيروس كورونا المستجد، ضمن الحملات التي تنظمها الجمعية والمدينة لتنظيف الشواطئ من المخلفات البحرية، مستغلين إغلاقها لتكون جاهزة لاستقبال الزائرين فور قرار فتحها مرة أخرى.وتمثل المخلفات البلاستيكية خطرا يهدد الموارد وتهدد بشكل مباشر الموارد الطبيعية من الشعاب المرجانية والكائنات والثدييات البحرية، وللحفاظ على هذا المورد الهام بالقيام بحملة النظافة للشواطئ ضمن حملة تنظيف جزر وشواطئ البحر الأحمر من المخلفات البلاستيكية ومقذوفات البحر، حيث شملت حملة النظافة شواطئ كيلو 10 شمال مرسى علم وشاطئ الكيلو 7 جنوب مرسى علم وشاطئ الكيلو 10 بمنطقة بحيرة النيزك جنوب مرسى علم.وأكد اللواء واصف عدلي، رئيس المدينة، في بيان له، اليوم،على استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بمختلف الشواطئ بالمدينة، وتوعية المواطنين بالالتزام بالسلوك الصحيح، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بمدن المحافظة.وفي نهاية حملة النظافة تم رفع كميات من المخلفات البلاستيكية والخشبية ومقذوات البحر من على الشاطئ وزجاجات المياه المعدنية الفارغة والمصنوعات البلاستيكية التي قذفتها الأمواج على الشاطئ.