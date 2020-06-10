الهلال الأحمر: تعقيم كل مناطق انتشار كورونا (فيديو)

قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذى للهلال الأحمر، إنه قبل دخول موجة فيروس كورونا مصر كان هناك استعدادات لوضع خطة لتدريب الأسر والمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.وأشار الدكتور رامي الناظر، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، إلى أنه بعد انتشار فيروس كورونا تم رصد المناطق التي ظهر بها الفيروس وعمل عمليات تعقيم موسعة بتلك الأماكن للمساعدة في القضاء على الفيروس، بالإضافة للتوعية الصحية للمواطنين.وأضاف أن مجموعات العمل في كل محافظة عملت بالتكاتف مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لتوعية المواطنين بكيفية مواجهة فيروس كورونا.وأوضح المدير التنفيذى للهلال الأحمر، أن الهلال الأحمر ساعد فى عمليات تعقيم مكاتب البريد وتوزيع أدوات الوقاية على كبار السن وأصحاب المعاشات لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا، وتم تعقيم وتوزيع أدوات الوقاية فى محطات القطر والبنوك ومكاتب البريد ووسائل النقل.