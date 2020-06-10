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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

معهد الإحصاء التركي: معدلات البطالة وصلت لمستويات كارثية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:44 ص
البطالة
البطالة
أمينة ذكى
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نشر المعهد الإحصائي التركي الرسمي، بيان له اليوم الأربعاء، كشف فيه عن معدلات البطالة في تركيا التي وصفها بالكارثية.

حيث كشف المعهد عن وصول معدلات البطالة إلى 13.2% تزامنا مع جائحة الفيروس التاجي.

وكشف المعهد عن زيادة نسبة البطالة بين المواطنين بواقع 3 ملايين و971 ألف شخص خلال شهر مايو الماضي، بزيادة نسبتها 13.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجعت نسبة الشباب العامل بمقدار 5.1% ووصلت نسبة الشباب العاملين في قطاعات الدولة التركية 27.4%، كما انخفضت قوة العمل بنسبة 7.2% لتبلغ 36.3%.

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه علي باباجان رئيس حزب ديفا ووزير الاقتصاد السابق في حكومة العدالة والتنمية أن الأرقام التي تصدرها حكومة العدالة والتنمية حول الوضع الاقتصادي التركي أقل بكثير من الواقع.

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