معهد الإحصاء التركي: معدلات البطالة وصلت لمستويات كارثية

نشر المعهد الإحصائي التركي الرسمي، بيان له اليوم الأربعاء، كشف فيه عن معدلات البطالة في تركيا التي وصفها بالكارثية.حيث كشف المعهد عن وصول معدلات البطالة إلى 13.2% تزامنا مع جائحة الفيروس التاجي.وكشف المعهد عن زيادة نسبة البطالة بين المواطنين بواقع 3 ملايين و971 ألف شخص خلال شهر مايو الماضي، بزيادة نسبتها 13.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي.كما تراجعت نسبة الشباب العامل بمقدار 5.1% ووصلت نسبة الشباب العاملين في قطاعات الدولة التركية 27.4%، كما انخفضت قوة العمل بنسبة 7.2% لتبلغ 36.3%.يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه علي باباجان رئيس حزب ديفا ووزير الاقتصاد السابق في حكومة العدالة والتنمية أن الأرقام التي تصدرها حكومة العدالة والتنمية حول الوضع الاقتصادي التركي أقل بكثير من الواقع.