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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل أول أيام عمل رئيس «القصير» الجديد

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 11:37 ص
رئيس مدينة القصير
رئيس مدينة القصير الجديد
كتب- علي عواد
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التقى العميد عادل نصر، رئيس مدينة القصير الجديد، بمديري الإدارات الداخلية بالوحدة المحلية لمدينة القصير، إذ أكد على ضرورة ارتداء الكمامات الواقية، وعدم دخول أي مواطن لديوان الوحدة دون ارتدائه الكمامة، موجها مسؤولي الإدارات المعنية، بمتابعة كافة القطاعات والمنشآت الحكومية والخاصة، والتأكيد على تطبيق قرار مجلس الوزراء بداخل كل منشأة.

واستمع رئيس مدينة القصير، إلى عرض مديري الإدارات بالوحدة لمهام عملهم، والمعوقات التي تعوق كل إدارة، موجها بتلاشي كافة المعوقات ووضع الحلول العاجلة لها، وكذلك تكثيف العمل الميداني والاستجابة الفورية للمواطنين، والتصدي بحزم للمخالفين وتطبيق قوانين الدولة، وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.

وأكد في بيان أن تلك المرحلة تتطلب التكاتف لاجتياز الازمة، وأن العمل بالمدينة يحتاج إلى مجهودات مكثفة لظهورها بالمظهر الحضارى والتغلب على المشكلات، كما أعرب عن سعادته بتواجده بأقدم مدن المحافظة، متمنيا النهوض والارتقاء بالمدينة من خلال تكاتف أبنائها المخلصين.

ووجه رئيس مدينة القصير بالمتابعة والاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للعاملين بكافة القطاعات الحكومية والخاصة والأسواق ومنافذ البيع والبنوك بالمدينة، مشددًا على التزام موظفى الوحدة المحلية بارتداء الكمامات الواقية، كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقام رئيس المدينة بجولة مرورية على إدارات المجلس، وناقش مع مسئولى الإدارات كيفية الوصول إلى مستوى متميز من الأداء الوظيفي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن مصلحة المواطن تعد من أهم العناصر فى دورة العمل، وتقديم المزيد من الجهود للارتقاء بالمدينة والنهوض بها.
رئيس مدينة القصير الجديد
رئيس مدينة القصير الجديد
رئيس مدينة القصير الجديد
رئيس مدينة القصير الجديد
رئيس مدينة القصير الجديد
رئيس مدينة القصير الجديد

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