«الزراعة»: افتتاح 20 سوقًا جديدة في الخارج (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن منظومة الزراعة المصرية عظمت من جهودها خلال الفترة الماضية وإنتاجية وحدة الأرض والمياه، لافتًا إلى أنه تم افتتاح 20 سوقًا مصريًا جديدًا بعدد كبير من دول العالم.ونوه الدكتور محمد القرش، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، بأن مصر تحتل أيضًا المرتبة الأولى في تصنيع التمور، والمرتبة السادسة عالميًا في تصدير البطاطس، بالإضافة لإحتلالها المرتبة الأولى فى إنتاج الزيوت، مؤكدًا أن مصر تشهد طفرة فى الحاصلات الزراعية.وأشار إلى أن جهود الدولة المصرية في تحقيق وحدة الأمن الغذائي المصري كانت واضحة سواء عن طريق ضخ استثمارات ضخمة لزيادة العائد من المنتجات الزراعية، خاصة بمشروع المليون ونصف فدان، ومشروع 100 ألف فدان الصوب الزراعية، ومشاريع الإنتاج السمكى والزراعى.وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن المنتجات الزراعية تصل لكافة قارات ودول العالم.