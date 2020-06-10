«التضامن» تستطلع آراء أصحاب المعاشات حول منظومة الصرف

أطلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على موقعها الرسمى استبيانًا الكترونيًا عن عملية صرف المعاشات، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي والشمول المالي عن طريق الاستفادة من التطور التقني لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصرى وتقديم كافة الخدمات بشكل أسرع وأفضل، وحرصًا من وزارة التضامن على تنفيذ هذه الخطة وتطوير منظومة صرف المعاشات بمصر، بما يتماشي مع اليات العصر ومتطلبات المرحلة القادمة.وقالت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن هذا الاستطلاع الهدف منه معرفة اتجاهات وآراء أصحاب المعاشات في أفضل الطرق والممارسات لحصولهم على معاشاتهم باسرع طريقه واقل تكلفة للوقت والجهد وإشراكهم في اتخاذ القرار، موضحة أن الاستطلاع الجاري بداية لاستطلاعات اخرى ستجريها الهيئة لضمان تحقيق معدلات أفضل في التواصل مع اصحاب المعاشات.وأضافت أن استطلاع الرأى يخص أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والقائمين بالصرف ويمكنهم المشاركة فيه من خلال الدخول على البوابة الالكترونية للهيئة www.nosi.gov.eg، والضغط على أيقونة استطلاع الرأى بالصفحة الرئيسية، والإجابة على الأسئلة المطروحة وعددها سبعة عشر سؤالا.وأكدت القباج أن الاستبيان يتضمن ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى بيانات صاحب المعاش أو القائم بالصرف كالاسم والرقم القومى ورقم الهاتف المحمول وغيرها من البيانات الشخصية، بينما تتضمن المرحلة الثانية جهات وطرق صرف المعاش الحالية، فيما تحتوى المرحلة الثالثة على أسئلة حول القنوات الجديدة والتقنيات الحديثة لصرف المعاشات ومنها صرف المعاش من خلال خدمة محافظ الكاش التي تقدمها شركات الاتصالات.وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن الهدف من استطلاع آراء أصحاب المعاشات والمستحقين والقائمين بالصرف هو التعرف على آراء واتجاهات المواطنين، والوقوف على ملاحظاتهم وتطلعاتهم.