انتخاب الأب نجيب بعقليني رئيسا لجمعية «عدل ورحمة»

أعلنت جمعيّة "عدل ورحمة" في بيان أنه جرى انتخاب هيئة إدارية جديدة للجمعيّة، وقد انتخب الأب الدكتور ​نجيب بعقليني​ رئيسا للجمعية، ونائب الرئيس الأب الدكتور ​ريمون هاشم​، وأمين الصندوق الأب طانيوس صعب، وأمينة السر الدكتورة سحر حيدر، والمحاسبة سميرة خليل.وشكر الأب بعقليني "الرهبانية الأنطونيّة، التي أسست الجمعيّة منذ خمسة وعشرون سنة، وما زالت تدعمها وترافقها، في تقديم الخدمات ​الإنسان​يّة. كما شكر أعضاء الهيئة العامة، مشاركتكم ودعمكم لأعمال ونشاطات ومشاريع وبرامج الجمعيّة، التي تصب في خانة نهضة المجتمع".وشدد على أن "أفراد مجتمعنا يحتاجون أكثر من أي وقت مضى إلى المساعدة والاهتمام على جميع الصعد، وإلى تفعيل التعاون والتعاضد، لاسيّما في هذه الأيام العصيبة والخطرة، من أجل تخطي الأزمات المتراكمة".ودعا "كل المسؤولين عن مصير الناس، لمساعدة الجمعية بشكل مباشر بهدف الاهتمام بالمهمشين، و​السجناء​ وعائلاتهم، والمدمنين على المخدِّرات، كما مناصرة المظلومين، والدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته"، مؤكدا "استمرارية نضال افراد الجمعية من أجل الحدّ من التعذيب".