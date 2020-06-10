بلغاريا تسجل 79 إصابة جديدة بكورونا

تطورت أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد داخل دولة بلغاريا، وأعلنت السلطات الصحية تسجيل 79 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع اجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 2889 حالة.وأفاد مقر العمليات الوطني البلغاري، في بيان له اليوم أوردته وكالة أنباء "صوفيا" اليوم، أن الحالات النشطة للعدوى وصلت إلى 1099، بينما تماثل للشفاء التام من المرض 1623 شخصا.وأوضح أنه يوجد حاليا في المؤسسات الطبية في بلغاريا 161 مريضا، 13 منهم في وحدات العناية المركزة.