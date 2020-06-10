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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إزالة 4 محاجر متعدية على أراضى الفيوم الجديدة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:23 ص
إزالة تعدي
إزالة تعدي
محمد إبراهيم
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صرح المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة 4 محاجر متعدية على أراض واقعة ضمن كردون مدينة الفيوم الجديدة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لمنع استغلال الظروف الاستثنائية لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا، فى ارتكاب مخالفات، أو تعديات.

وذكر المهندس عبدالوهاب صميدة، أنه تم تنفيذ الحملة بمعرفة لجنة مشكلة من جهاز الإدارات المختصة بجهاز مدينة الفيوم الجديدة، وقوة من شرطة التعمير، لغلق المحاجر وإزالة ما عليها وضمها للأراضي تحت ولاية جهاز مدينة الفيوم الجديدة.

وأضاف أن هناك تعليمات من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتكثيف المرور الدورى على كل أنحاء المدينة، لسرعة رصد المخالفات والتعديات فى مهدها، والتعامل معها بحسم، بالإزالة الفورية، وتحويلها للنيابة العسكرية، لاتخاذ اللازم.

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