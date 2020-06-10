«الكهرباء» تتلقى طلبات تركيب العدادات الكودية في يوليو
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:20 ص
أش أطباعة
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن رابط المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء وهو https:eehc.ses360.net.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إنه سوف يتم تلقي طلبات التقديم على تركيب عدادات كوديه بداية من الشهر القادم من خلال التسجيل على تلك المنصة من الرابط.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إنه سوف يتم تلقي طلبات التقديم على تركيب عدادات كوديه بداية من الشهر القادم من خلال التسجيل على تلك المنصة من الرابط.