رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بسبب كورونا.. الصين تشطب عقاقير مستخرجة من الخفافيش والنمل الحرشفى

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:18 ص
الخفاش
الخفاش
مروة عنبر
طباعة
بعد أن أثبتت بعض الدراسات العلمية أن السبب وراء انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد هو الخفاش وأكل النمل الحرشفى، شطبت الصين عقاقير مستخرجة من فضلات الخفافيش ومن أكل النمل الحرشفي من لائحتها الرسمية للأدوية التقليدية، وفقما أوردت وسائل إعلام محلية.

وأشارت صحيفة هيلث تايمز التابعة للصين، إلى أن أكل النمل الحرشفي بقي خارج لائحة الأدوية الصينية الرسمية لهذا العام، إلى جانب مواد أخرى من بينها أدوية مصنوعة من براز الخفافيش.

وأوضح بعض العلماء أن أكل النمل الحرشفي، وهو أكثر الثدييات التي تتم التجارة بها في العالم، هو المضيف المحتمل لفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في سوق في مدينة ووهان الصينية العام الماضي، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية قبل قليل.

يذكر أن النمل الحرشفى يباع بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، إذ يتم استخدامها بشكل شائع في الطب الصيني التقليدي، رغم تأكيد العلماء أن ليس لديها قيمة علاجية.

وحظرت الصين في الأشهر الأخيرة بيع هذه الحيوانات البرية لأهداف غذائية، مشيرة إلى خطر انتشار الأمراض إلى البشر، إلا أن التجارة بها لا تزال قانونية لأغراض أخرى بما فيها البحوث والطب التقليدي.

من جانبه، رحب الصندوق العالمي للطبيعة بخطوة الصين لرفع مستوى حماية هذه الحيوانات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رجاء الجداوى توجه رسالة لجمهورها من غرفة الرعاية

خالد الغندور: ما هي القيم والمبادئ التي يتفرد بها الأهلي عن غيره؟

حنين حسام «إفراج».. رفض استئناف النيابة

تعرف على موعد بدء العام الدراسي الجديد 2021

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس حار خلال 72 ساعة.. والذروة السبت

«الصحة» تكشف سبب استقرار معدل إصابات كورونا

خالد الغندور: ما هي القيم والمبادئ التي يتفرد بها الأهلي عن غيره؟

السيسى يكرم «عم صبحى» ويلبى 3 مطالب له

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

1.79 % من عينات دم الأطقم الطبية باليابان بها أجسام مضادة لكورونا

«ماستر كارد» تمنح «الإفريقي للسيطرة على الأمراض» 40 مليون دولار

علاج الخلايا الجذعية لمرضى كورونا في الإمارات يحصل على الملكية الفكرية

دراسة: تدابير العزل أنقذت 3 ملايين شخص في 11 بلدا أوروبيا

منوعات

الأمير فيليب يحتفل بعيده التاسع والتسعين

تعرف على موعد إعادة برنامج ملك وكتابة 2020

تعرف على تردد قناة روتانا سينما 2020.. قائمة أفلام وبرامج القناة

تعرف على تردد قناة box movies نايل سات

مقالات الرأي
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
القس. رفعت فكرى
دماء على الثوب الأبيض!!
لواء. محسن الفحام
إنه.. أمننا القومى
منى رجب
رسائل السلام والحرية فى إعلان القاهرة
المزيد

الثقافة

«الآداب اللبنانية» تعلن ترجمة «سيدات القمر» لـ15 لغة

غدًا.. الكاتب السورى نبيل سليمان ضيف الأعلى للثقافة

المعهد الفرنسى يعلن عن برنامج تبادل ثقافى فى مجال القصة المصورة

صدور العدد الجديد من مجلة «العربية لسانى»