بسبب كورونا.. الصين تشطب عقاقير مستخرجة من الخفافيش والنمل الحرشفى

بعد أن أثبتت بعض الدراسات العلمية أن السبب وراء انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد هو الخفاش وأكل النمل الحرشفى، شطبت الصين عقاقير مستخرجة من فضلات الخفافيش ومن أكل النمل الحرشفي من لائحتها الرسمية للأدوية التقليدية، وفقما أوردت وسائل إعلام محلية.وأشارت صحيفة هيلث تايمز التابعة للصين، إلى أن أكل النمل الحرشفي بقي خارج لائحة الأدوية الصينية الرسمية لهذا العام، إلى جانب مواد أخرى من بينها أدوية مصنوعة من براز الخفافيش.وأوضح بعض العلماء أن أكل النمل الحرشفي، وهو أكثر الثدييات التي تتم التجارة بها في العالم، هو المضيف المحتمل لفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في سوق في مدينة ووهان الصينية العام الماضي، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية قبل قليل.يذكر أن النمل الحرشفى يباع بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، إذ يتم استخدامها بشكل شائع في الطب الصيني التقليدي، رغم تأكيد العلماء أن ليس لديها قيمة علاجية.وحظرت الصين في الأشهر الأخيرة بيع هذه الحيوانات البرية لأهداف غذائية، مشيرة إلى خطر انتشار الأمراض إلى البشر، إلا أن التجارة بها لا تزال قانونية لأغراض أخرى بما فيها البحوث والطب التقليدي.من جانبه، رحب الصندوق العالمي للطبيعة بخطوة الصين لرفع مستوى حماية هذه الحيوانات.