رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

22 رحلة طيران تعيد 4237 عالقًا بالكويت اليوم

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:18 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
طباعة
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل، أوضح فيه أن اليوم الأربعاء يشهد مطار الكويت حركة مغادرة تعد الأكبر منذ بدء أزمة فيروس كورونا، حيث تغادر 32 رحلة طيران تحمل على متنها 6180 راكبا إلى أربع دول مصر والهند والأردن وقطر، ويصل عدد الرحلات القادمة من الكويت لمصر 22 رحلة تقل 4237 عاملا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 22 رحلة مغادرة للعاملين المصريين  بالكويت اليوم الأربعاء الموافق 10 يونيو وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، على متنها جميعا 4237  عاملا، حيث تغادر الرحلة الأولي رقم 3036  المصرية مطار الكويت الساعة الثانية، وعلى متنها 260  عاملا، أما الثانية رقم 1653 الكويتية  وتغادر الكويت 8.10 وعلى متنها 130 عاملا وتصل إلي سوهاج.

والثالثة الكويتية رحلة رقم  1541 قيام من الكويت 8.30 وعلى متنها 334 عاملا، أما الرحلة الرابعة الكويتية رقم 1651 قيام 9.00 علي متنها  130 عاملا  تصل مطار الإسكندرية، والرحلة الخامسة على  الكويتية رقم 1645  قيام من الكويت 10.00 وعلى متنها  130  عامل  وتصل مطار سوهاج مصر، أما الرحلة السادسة على   المصرية رقم 3082  قيام من الكويت الساعة 10.00 وعلى متنها 310 عمال  وتصل مطار القاهرة .

والرحلة السابعة علي أيركايرو رقم  2502 قيام من الكويت 10.00وعلي متنها  156 عاملا تصل القاهرة، والثامنة على الكويتية رحلة رقم 1543 قيام من الكويت 10.30 وعلى متنها 190 عاملا تصل القاهرة، والرحلة التاسعة المصرية رقم 1655 قيام من الكويت 10.30 وعلى متنها 130 عاملا وصول القاهرة، والعاشرة المصرية رقم 3028 قيام من الكويت 12.00علي متنها 310 عمال وصول القاهرة.

 أما الرحلة الحادية عشر رقم 1733 على طيران الجزيرة قيام من الكويت 11.30 وصول القاهرة، وعلى متنها 159 عاملا، والرحلة الثانية عشر طيران الجزيرة قيام من الكويت 13.30 وصول القاهرة وعلى متنها 159 عاملا، والثالثة عشر رحلة رقم  5084 طيران فلاي ايجبت قيام من الكويت 13.45 وعلى متنها 186 عاملا، وصول القاهرة، والرحلة الرابعة عشر رقم  1609 قيام من الكويت 13.50  علي الكويتية على متنها  130 عاملا، والخامسة عشر رقم 3064 قيام 15.00علي المصرية وصول سوهاج مصر.

والسادسة عشر رقم 5066 قيام 16.00 علي طيران فلاي ايجبت  وصول سوهاج مصر وعلي متنها 186 عاملا، والسابعة عشر  رحلة رقم  5048    قيام 16.45 على طيران فلاي ايجبت، وعلى متنها 166 عاملا وصول القاهرة، والرحلة الثامنة عشر رقم 2416 على طيران اير كايرو، قيام من الكويت 17.30 وصول القاهرة وعلى متنها 140 عاملا، والتاسعة عشر  رحلة رقم 1715 على طيران الجزيرة  قيام من الكويت 18.30 وصول سوهاج مصر وعلى متنها 159 عاملا .

والرحلة العشرون رقم 3034 المصرية قيام من الكويت 18.30 وصول القاهرة وعلى متنها 310 عمال، والرحلة الحادي والعشرون   مصر للطيران رحلة رقم 3070 قيام من الكويت 21.00 وصول سوهاج مصر وعلى متنها 150 عاملا، والرحلة الثاني والعشرين المصرية رقم 3032 قيام من الكويت 22.30 وصول القاهرة وعلى متنها 260 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر  برعاياها  في الخارج.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوابة الأزهر ٢٠٢٠.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري الترم الثاني 2020.. نتائج الأبحاث

شاكر: زيادة أسعار الكهرباء 19.1% بدلًا من 21.2%

4 قرارات لمجلس الأمن القومى حول سد النهضة

حنين حسام «إفراج».. رفض استئناف النيابة

الصور

image description

«الدستور» تستعيد ذكريات «اغتيال فودة».. هنا «قصف الإرهاب القلم» (صور)

image description

الشافعى.. أكبر متسابق ماراثون فى مصر (صور)

image description

تعايش المواطنين فى سوق الخضار بالكمامة الطبية

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

الأكثر قراءة

«الأرصاد»: طقس حار خلال 72 ساعة.. والذروة السبت

«الصحة» تكشف سبب استقرار معدل إصابات كورونا

خالد الغندور: ما هي القيم والمبادئ التي يتفرد بها الأهلي عن غيره؟

السيسى يكرم «عم صبحى» ويلبى 3 مطالب له

إنفوجراف

image description

النائب العام يتصدى لجرائم البناء (انفوجراف)

image description

5 نصائح لتوفير استهلاك الكهرباء (انفوجراف)

image description

أبرز 8 معلومات عن عيد العنصرة (انفوجراف)

image description

أبرز 6 معلومات عن قانوني مجلسي النواب والشيوخ قبل مناقشتهما (انفوجراف)

أيام زمان

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

منهم سامية جمال.. نجوم كرهوا يوم الثلاثاء

"خطر على النساء".. تعرف على سبب رفض التحاق رشدي اباظة بالبحرية المصرية

في ذكراه.. بديلان لـ نجيب الريحاني صعد نجمهما بعد وفاته

نجم الساعة

"أنفها كان عقدتي".. كيف رأى عمر الشريف صوفيا لورين؟

الصحة

1.79 % من عينات دم الأطقم الطبية باليابان بها أجسام مضادة لكورونا

«ماستر كارد» تمنح «الإفريقي للسيطرة على الأمراض» 40 مليون دولار

علاج الخلايا الجذعية لمرضى كورونا في الإمارات يحصل على الملكية الفكرية

دراسة: تدابير العزل أنقذت 3 ملايين شخص في 11 بلدا أوروبيا

منوعات

الأمير فيليب يحتفل بعيده التاسع والتسعين

تعرف على موعد إعادة برنامج ملك وكتابة 2020

تعرف على تردد قناة روتانا سينما 2020.. قائمة أفلام وبرامج القناة

تعرف على تردد قناة box movies نايل سات

مقالات الرأي
ماجد حبته
صداع «المستشفيات الخاصة» المزمن
القس. رفعت فكرى
دماء على الثوب الأبيض!!
لواء. محسن الفحام
إنه.. أمننا القومى
منى رجب
رسائل السلام والحرية فى إعلان القاهرة
المزيد

الثقافة

«الآداب اللبنانية» تعلن ترجمة «سيدات القمر» لـ15 لغة

غدًا.. الكاتب السورى نبيل سليمان ضيف الأعلى للثقافة

المعهد الفرنسى يعلن عن برنامج تبادل ثقافى فى مجال القصة المصورة

صدور العدد الجديد من مجلة «العربية لسانى»