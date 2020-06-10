تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

استهلت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الأربعاء، على تباين، متجاهلة التراجعات التى منيت بها أسواق المال العالمية لدى إغلاقات أمس الثلاثاء.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس 30" بنحو طفيف لم تتجاوز نسبته 01. 0%، بما يعادل 71. 0 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 11062 نقطة، فيما صعد المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 25. 0%، بما يعادل 3.34 نقطة، ليصل إلى مستوى 1280 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 41 مليون جنيه، وذلك بتداول نحو 20.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 1.99 ألف صفقة بيع وشراء.