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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«التنمية المحلية»: إزالة 10611 مخالفة بناء على أملاك الدولة (فيديو)

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:14 ص
إزالة مخالفة بناء
إزالة مخالفة بناء
ياسمين عباس
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قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة تواصلت مع عدد من الوزراء المعنيين بتراخيص البناء للتعرف على الآثار الاقتصادية، والآليات الخاصة بتنفيذ قرار وقف تراخيص البناء في القاهرة الكبرى والمدن الرئيسية ذات الكثافة السكانية العالية.

وأضاف "قاسم" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أنه خلال الساعات القادمة سيتم تشكيل لجنة فى كل محافظة تضم فى عضويتها مدير الإسكان والجهات الأمنية والرقابية والمكتب الفنى لوزارة الإسكان لمراجعة وتقييم تراخيص البناء.

واوضح أن تم إزالة 161 مخالفة بناء على أراضى للدولة، وإزالة 15249 مخالفة بناء على أراض زراعية، بواقع 1542 مخالفة على أراضي أملاك الدولة على مساحة تتجاوز 16 ألف فدان، وإزالة 13707 حالات تعدٍ على أملاك خاصة بمساحة تزيد عن 3600 فدان فيما يتعلق بالزراعة.

ونوه المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، بأنه تم إزالة 10611 مخالفة بناء على الأراضي التابعة للدولة وعلى أملاك خاصة، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية وقوات تنفيذ القانون مع الوحدات التنفيذية المحلية تقوم بالإزالة فورًا لأي حالات تعدٍ على أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.

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