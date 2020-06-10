حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء 10 يونيو 2020
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:11 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، حظك اليوم الأربعاء 10 يونيو، وفيما يخص برج القوس قالت:
مهنيًا: تتحسن معنوياتك اليوم بعد مرحلة مليئة بالصعوبات والتحديات والقرارات الحاسمة التي وجب عليك اتخاذها بغية المواجهة.
عاطفيًا: لا تخجل أن تطلب المساعدة من الحبيب إن احتجت إليها، فهو أقرب الناس إليك في مثل هذه الحالات.
صحيًا: الجلوس خلف المكاتب ليس صحيًا، الحركة مطلوبة وضرورية وخصوصًا بعد ساعات العمل الطوال.
مهنيًا: تتحسن معنوياتك اليوم بعد مرحلة مليئة بالصعوبات والتحديات والقرارات الحاسمة التي وجب عليك اتخاذها بغية المواجهة.
عاطفيًا: لا تخجل أن تطلب المساعدة من الحبيب إن احتجت إليها، فهو أقرب الناس إليك في مثل هذه الحالات.
صحيًا: الجلوس خلف المكاتب ليس صحيًا، الحركة مطلوبة وضرورية وخصوصًا بعد ساعات العمل الطوال.