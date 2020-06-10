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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

525 إصابة و23 وفاة جديدة بكورونا في أوكرانيا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:59 ص
كورونا
كورونا
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سجلت أوكرانيا 525 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 28 ألفا و381.

وأفاد مركز الصحة العامة الأوكراني، حسبما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء، بأن 357 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي عدد المتعافين 12 ألفا و769 شخصًا، في حين تم تسجيل 23 وفاة جديدة ليبلغ إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس 833.

وأضاف المركز أن السلطات الطبية سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة في منطقتي فولين ولافيف والعاصمة كييف.

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