جلسة مفاوضات ثانية لوزراء ري مصر والسودان وإثيوبيا بحضور مراقبين دوليين

تنعقد الجولة الثانية من المشاورات على مستوى وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، بحضور 3 مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا والمفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن طريق فيديو كونفرانس، وذلك للمرة الأولى بعد اجتماعات واشنطن السابقة، لمناقشة مسألة العودة إلى المفاوضات الخاصة بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، وحث إثيوبيا على التوقيع على الاتفاقية، والعودة إلى مسار واشنطن وتنفيذ المسودة النهائية.كما يتم انعقاد الاجتماعات يوميًا ما عدا الأحد والجمعة، حيث يستكمل اجتماع اليوم ما تم أمس خلال المفاوضات فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة لمواصلة التفاوض بأسرع ما يمكن، وتحديد المسائل الأساسية العالقة بالنسبة للدول الثلاث، كما يتم مناقشة دور المراقبين الدوليين خلال اجتماعات اليوم.وقال الدكتور هاني رسلان، خبير المياه بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن العودة للتفاوض انتصار لمؤسسات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المرونة والصبر المصري وصل الى أقصى حدوده.وأضاف أن لحظة الملء سوف تكون فارقة سواء في مسار التعاون أو الصراع، كما أنه يجب الاستفادة من موقف جنوب إفريقيا كعضو مراقب في تضمين دوره كشاهد على التعنت الإثيوبي كما حدث في واشنطن بالنسبة للدور الأمريكي، خصوصًا مع الإصرار الإثيوبي على وجود جنوب إفريقيا كطرف داعم لها.