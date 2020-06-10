«المحامين» تستخرج 1137 خطاب علاج لأعضائها

استقبلت النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية، من المحامين وأقاربهم والرسائل (عبر تطبيق الواتس آب)، لاستخراج خطابات العلاج لعمل التحاليل والإشاعات اللازمة لاستبيان حالتهم الصحية، وعليه تم استخراج 1137 خطاب علاج.وتضمن تقرير لجنة الطوارئ عن يوم الثلاثاء، إصدار 83، خطابا خاصة بالتحاليل والأشعة و1054 خطاب علاج متنوعا.فيما تلقت اللجنة، 12 بلاغا من خلال الخط الساخن والهواتف الخاصة بأعضاء اللجنة من أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة المركزية والتي حولت 8 حالات مصابة بفيروس كورونا، و4 حالات مشتبها في إصابتها.جاء ذلك بناءً على توجيهات رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس إتحاد المحامين العرب بالتصدي ومواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وسرعة إغاثة الزملاء المصابين وتذليل أية صعاب قد تواجههم.