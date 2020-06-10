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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«المحامين» تستخرج 1137 خطاب علاج لأعضائها

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:51 ص
نقابة المحامين
نقابة المحامين
محمد جعفر
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استقبلت النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية، من المحامين وأقاربهم والرسائل (عبر تطبيق الواتس آب)، لاستخراج خطابات العلاج لعمل التحاليل والإشاعات اللازمة لاستبيان حالتهم الصحية، وعليه تم استخراج 1137 خطاب علاج.

وتضمن تقرير لجنة الطوارئ عن يوم الثلاثاء، إصدار 83، خطابا خاصة بالتحاليل والأشعة و1054 خطاب علاج متنوعا.

فيما تلقت اللجنة، 12 بلاغا من خلال الخط الساخن والهواتف الخاصة بأعضاء اللجنة من أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة المركزية والتي حولت 8 حالات مصابة بفيروس كورونا، و4 حالات مشتبها في إصابتها.

جاء ذلك بناءً على توجيهات رجائي عطية نقيب المحامين ورئيس إتحاد المحامين العرب بالتصدي ومواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وسرعة إغاثة الزملاء المصابين وتذليل أية صعاب قد تواجههم.

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