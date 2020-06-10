جنوب أفريقيا تدفع 14 مليون دولار للأطباء الكوبيين

صرح وزير الصحة في جنوب أفريقيا زويلي مخيزه، بأن الأطباء الكوبيين الذين تم الاستعانة بهم لمحاربة تفشي فيروس كوروناالمستجد "كوفيد 19" سيكلفون البلاد 14 مليون دولار (11 مليون جنيه إسترليني).وقال مخيزه، إن 187 متخصصًا - بما في ذلك خبراء الإحصاء الحيوي وعلماء الأوبئة وأطباء الأسرة وخبراء الصحة - سيتم استيعابهم حتى عام 2021، لافتا إلى أن الأطباء مؤهلون في المجالات التي تكافح فيها الدولة لإنتاج عدد كاف من الخبراء.وأوضح مخيزة في رسالة إلى البرلمان أن "التكلفة التقديرية للميزانية تستند إلى مستويات التعيين الفعلية لقطاع الصحة الكوبي على النحو الذي تحدده فئة التسجيل الخاصة بهم، والتي أخذت في الاعتبار سنوات من الخبرة".وأثار وصول الأطباء الكوبيين إلى جنوب إفريقيا للمساعدة في محاربة فيروس كورونا حالة من الجدل، حيث قالت إحدى الجمعيات الطبية أنه كان يجب إعطاء الأطباء المحليين العاطلين عن العمل الأولوية للعمل.