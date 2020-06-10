«الآداب اللبنانية» تعلن ترجمة «سيدات القمر» لـ15 لغة

أعلنت دار الآداب اللبنانية ترجمة رواية "سيدات القمر" للروائية العمانية جوخة الحارثي إلى 15 لغة.يشار إلى أن الطبعة الأولى من الرواية تم طرحها في 2010، كما ذاع صيتها بعد أن فازت الترجمة الإنجليزية منها بجائزة مان بوكر الدولية لعام 2019 في بريطانيا.ونشرت "الحارثي" 3 مجموعات من القصص القصيرة و3 روايات (منامات - سيدات القمر - نارينجا) كما قامت بتأليف أعمال أكاديمية.وتُرجمت أعمالها إلى اللغة الصربية والكورية والإيطالية والإنجليزية والألمانية ونُشرت في مجلة بانيبال، وكانت واحدة من 8 مشاركين عام 2011 في ندوة الجائزة الدولية للخيال العربي IPAF Nadwa (ورشة عمل كتاب).وحصلت "الحارثي" على جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب عن روايتها نارينجا "البرتقال المر" عام 2016.