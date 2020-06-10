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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدًا.. الكاتب السورى نبيل سليمان ضيف الأعلى للثقافة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:55 ص
نبيل سليمان
نبيل سليمان
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يستضيف المجلس الأعلى للثقافة، غدا الخميس، الكاتب السورى نبيل سليمان، ليقدم قراءة في روايته "تاريخ العيون المطفأة"، يبدأ البث في تمام الثامنة والنصف مساء، ويأتى ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية تحت عنوان "الثقافة بين إيديك"وضمن برنامج "اقرا معانا" الذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى.

ومن أعمال نبيل سليمان، ينداح الطوفان - 1970- رواية، السجن - 1972- رواية، وثلج الصيف - 1973- رواية، والأدب والايدلوجيا في سورية ( بالاشتراك مع بوعلي ياسين )- 1974، وجرماتي - 1977 – رواية، والنسوية في الكتاب المدرسي - 1978 – دراسة، والنقد الأدبي في سورية ج1 – 1979، ومعارك ثقافية في سورية (بالاشتراك مع بوعلي ياسين ومحمد كامل الخطيب)- 1979.

ومن كتبه أيضا، الماركسية والتراث العربي الإسلامي- 1980، والمسلة – 1981، والرواية السورية – 1983، ومساهمة في نقد النقد الأدبي - 1983، وعي الذات والعالم – 1985، وهزائم مبكرة - 1985، وأسئلة الواقعية والالتزام – 1985، وقيس يبكي - 1988، في الإبداع والنقد - 1989.

وتتضمن سلسلة "اقرأ معانا" قراءة للباحث أو المبدع لأحد الموضوعات، أو لفصل من كتابه أو روايته، أو إحدى القصص القصيرة، أو إحدى قصائده الشعرية، ويقدمها للمهتمين بصوته، مع تسجيل ذلك فيديو بالموبايل "بحد أقصى 10 دقائق"، ويقوم المجلس بنشر القراءات وإذاعتها بشكل يومي على "فيس بوك ويوتيوب"، مع فتح المجال للتعليقات من المتابعين؛ ويشارك في الفعالية عدد كبير من الكتاب والمبدعين من الدول العربية ومصر.

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