المعهد الفرنسى يعلن عن برنامج تبادل ثقافى فى مجال القصة المصورة
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:53 ص
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يتشارك المعهد الفرنسي بمصر والمدينة الدولية للصورة والقصة المصورة (أنجوليم – فرنسا) في دعم الإبداع المصري والفرنسي في مجال القصة المصورة والتعاون بين مؤلفي الدولتين.
وأعد الشريكان برنامجًا للإقامات المتبادلة بين مصر وفرنسا في القرنة في مصر بمبادرة من جمعية "بيت القرنة" وفي مدينة أنجوليم في فرنسا ببيت المؤلفين.
الدعوة تهدف إلى تقديم المشاريع موجهة إلى المؤلفين المصريين الجنسية الراغبين في إقامة إبداعية في مجال القصة المصورة في مدينة أنجوليم ببيت المؤلفين ومدينة لاروشيل بالمركز العالمي، من ١ أكتوبر حتى ٣٠ نوفمبر المقبلين.
وآخر موعد لإرسال الملفات: 23 يونيو الساعة الثانية عشر ليلًا، وللمزيد من المعلومات https:bit.ly3eJ3amp
وأعد الشريكان برنامجًا للإقامات المتبادلة بين مصر وفرنسا في القرنة في مصر بمبادرة من جمعية "بيت القرنة" وفي مدينة أنجوليم في فرنسا ببيت المؤلفين.
الدعوة تهدف إلى تقديم المشاريع موجهة إلى المؤلفين المصريين الجنسية الراغبين في إقامة إبداعية في مجال القصة المصورة في مدينة أنجوليم ببيت المؤلفين ومدينة لاروشيل بالمركز العالمي، من ١ أكتوبر حتى ٣٠ نوفمبر المقبلين.
وآخر موعد لإرسال الملفات: 23 يونيو الساعة الثانية عشر ليلًا، وللمزيد من المعلومات https:bit.ly3eJ3amp