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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور العدد الجديد من مجلة «العربية لسانى»

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:51 ص
مجلة العربية لسانى
مجلة العربية لسانى
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صدر حديثًا عن مجمع اللغة العربية بالشارقة العدد الثالث من المجلة الفصلية "العربية لساني" متناولًا واقع اللغة العربية في الوطن العربي، والحلول والخطوات الناجعة التي توصل القائمين في التربية والتعليم في العالم العربي إلى قناعات صحيحة وسليمة في كيفية تكوين الملكة اللغوية لدى الأجيال الجديدة.

وجمع العدد الجديد من المجلة الذي جاء في 137صفحة، نخبة من الكتاب والباحثين المتخصصين في علوم البيان واللغة والنحو والصرف، منهم الدكتور عادل أحمد الرويني، والدكتور علي النعيم، مدير معهد الخرطوم الدولي للغة العربية في السودان، مقدمين عددًا من الدراسات والمقالات البحثية ومقالات الرأي.

وقال الدكتور محمد صافي المستغانمي، أمين عام مجمع اللغة العربية في الشارقة في افتتاحية المجلة: "إن الملكة اللغوية عملية تراكمية هرمية، تبدأ بصغار الحصى ثم تكبر ويتكدس فوقها ركام الحجارة والصخور والأتربة إلى أن تكون جبلًا شامخًا، أشبهها بالقصر المشيد العالي الذي يبنيه صاحبه لبنة لبنة، بعد أن يكون وضع له مخططًا مفصلًًا واضحًا، ووظف مهندسين مهرة واستأجر بنّائين عارفين بأدوات البناء المتنوعة، إذا كان هذا شأن تشييد بيت، فإن إنشاء صرح الملكات اللغوية يتطلب هذا ومثله معه من التخطيط السليم والروافد والأدوات والمتخصصين".

وأضاف المستغانمي: "إذا أردنا أن نصنع أجيالًا من الذين يحسنون العربية، فإنه يجب أن نرسم لهم مَهْيعًا واضحًا لتعلّمها وهذا الطريق هو نفسه الذي سطّره العلماء السابقون وسلكه الفصحاء الأقدمون، وتسهيلًا للأمر أضع بين أيدي القائمين على تعليم اللغة العربية، والراغبين في تعلّمها الخطوط العريضة، وأوّلها ضرورة إتقان علوم الآلة المتعلقة باللسان العربي وهي النحو والصرف والإملاء والبلاغة وعلم العروض، وفي الوقت الذي ينبري فيه الطالب لتعلّم علوم الآلة، عليه أن يمتلك مفتاح القراءة منذ نعومة أظفاره، ومن ثَمَّ الحفظ فهو الرافد الأكبر لخزّان المَلَكة اللغوية، وينبغي في هذا الشأن توجيه المتعلم لحفظ نصيب وافر من سور القرآن الكريم، ورابعًا بعد أن يتربَّع المتعلم على عرش من المحفوظ الأدبي شعرًا ونثرًا، وتصبح روائع الكتب أنيسه، ويحكم قبضته على علوم الآله، هنا يحسن بالمتعلم الهُمام أن يتوجه بجميع قواه العقلية والوجدانية إلى النّسج على منوال الأدباء المُجيدين والشعراء والكتاب، ويغامر في تقليدهم ومحاكاتهم".

وفي تفاصيل العدد متابعة لأخبار المجمع، حيث استضاف مركز اللسان العربي التابع للمجمع الذي يهتم بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من الكبار، طلابًا من جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية في كوريا الجنوبية، وتضمّن العدد مقالة شكر وعرفان بقلم الدكتورة نبيلة يون أون، أستاذة مشرفة من جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية والمشرفة على الطلاب، إلى صاحب السمو على هذه المكرمة.

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