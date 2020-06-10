ألمانيا تسجل 318 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد 318 حالة ليصبح إجمالي عدد الإصابات 184861 حالة.وذكرت البيانات، أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس زاد 18 حالة ليصبح إجمالي عدد حالات الوفاة 8729.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في آواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.