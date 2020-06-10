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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«ستولتنبرج» يشدد على ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعى رغم تأثيرات «كورونا» الاقتصادية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:21 ص
ينس ستولتنبرج
ينس ستولتنبرج
وكالات
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أصر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، على ضرورة أن يحقق الحلفاء أهداف الإنفاق الدفاعي، رغم المشكلات الاقتصادية التي تسببت فيها جائحة فيروس كورونا.

وقال ستولتنبرج، في تصريحات لصحيفة "دي فيلت" الألمانية نشرت اليوم الأربعاء: "أرى الركود الاقتصادي في عدد من الدول الأعضاء، وأعلم أن هناك حاجة لزيادة الإنفاق في عدة مجالات لمواجهة ذلك".

وأضاف: "لكن التهديدات والتحديات الأمنية الموجودة قبل الأزمة لم تتلاش أثناء الجائحة".

وقال: "تواصل روسيا تحديث قواتها العسكرية، ويتغير ميزان القوى العالمي بسبب صعود الصين، ويحاول تنظيم داعش الإرهابي مرة أخرى بشكل متزايد استعادة الأرض في سورية والعراق".

وكانت الدول الأعضاء في حلف الناتو وافقت في السابق على هدف الإنفاق الدفاعي بنسبة2 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام.2024

وزادت ألمانيا من إنفاقها الدفاعي بشكل كبير خلال الأعوام القليلة الماضية، لكن في 2019، ظلت النسبة عند 1.38% من الناتج المحلي الإجمالي.

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