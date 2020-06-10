تغييرات فى مديرتى «الصحة» بالإسكندرية ومطروح

أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قرارا بندب الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، للعمل بقطاع شئون الأقاليم الصحية بديوان عام الوزارة لمدة عام.كما أصدرت قرارًا بتكليف الدكتور خالد عبدالغني، وكيل وزارة الصحة بمطروح، بالقيام بأعمال مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية لمدة عام، والدكتور أحمد البلتاجي، كبير أخصائيّ الطب البشري بدمياط، بالقيام بأعمال مدير مديرية الشئون الصحية بمرسى مطروح لمدة 3 أشهر.وكانت وزارة الصحة اتخذت عددًا القرارت والتغييرات فى القيادات خلال الفترة السابقة فى إطار مواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا.