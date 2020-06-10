الصين تسجل 3 حالات جديدة بكورونا قادمة من الخارج

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل ثلاث حالاتإصابة مؤكدة بفيروس كورونا وخمس حالات دون أعراض أمس.وأضافت اللجنة، في بيان، أن جميع الحالات المؤكدة الجديدة قادمة من الخارج، وسجل البر الرئيسي في اليوم السابق ثلاث حالات مؤكدة و21 حالة دون أعراض.وبلغ عدد الإصابات في البر الرئيسي 83046 بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.