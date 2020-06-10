رياح قوية تحمل رماد بركان بالإكوادور لمسافة 290 كيلومترا

حملت رياح قوية الرماد المنبعث من بركان سانجاي في وسط الإكوادور إلى ساحل المحيط الهادئ في البلاد لمسافة نحو 290 كيلومترا، حسبما أفاد معهد الأبحاث الجيوفيزيائية (آي جي إي بي إن).وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، ذكر المعهد أن الرماد المنبعث من الثوران انتقل إلى الجنوب والغرب لأقاليم تشيمبورازو ولوس ريوس وجواياس وسانتا إيلينا ومورونا سانتياجو بسبب "رياح عالية السرعة".وأوضح أن الرماد ربما يكون مرتبطا بسقوط كتلة كبيرة من الحمم على الجانب الشرقي من البركان الذي يبلغ ارتفاعه 5286 مترا.وذكر المعهد أن سانجاي، التي تبعد نحو 280 كم جنوب العاصمة كيتو في فترة الثوران الحالية منذ مايو 2019.