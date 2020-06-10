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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القضاء السويدى يصدر قرارًا اليوم فى قضية اغتيال «بالمه»

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:33 ص
أولوف بالمه
أولوف بالمه
وكالات
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يصدر ممثل الادعاء السويدي، الذي يرأس التحقيق الذي استمر مدة طويلة حول جريمة اغتيال رئيس
الوزراء أولوف بالمه عام 1986، قرارا اليوم الأربعاء بشأن ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات.

وحسبما أفادت الوكالة الفرنسية، قال كبير ممثلي الادعاء كريستر بيترسون، في وقت سابق من العام الجاري، إنه يتوقع توجيه اتهام إلى مشتبه به قبل الصيف أو إغلاق التحقيق.

ويحضر أيضا المؤتمر الصحفي عبر الإنترنت المقرر اليوم الأربعاء، هانز ميلاندر، قائد فريق الشرطة منذ عام 2012.

وقتل "بالمه" في وسط ستوكهولم في 28 فبراير 1986 بعد دقائق من مغادرته هو وزوجته دارا للسينما.

وأثارت عملية الاغتيال حالة من الصدمة في السويد وأدت إلى عملية مطاردة ضخمة، ومع ذلك، كان التحقيق محفوفا بالأخطاء منذ البداية.

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