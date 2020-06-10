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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تسجّل أكثر من 800 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:25 ص
أمريكا
أمريكا
وكالات
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سجّلت الولايات المتّحدة 819 حالة وفاة من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى أكثر من 111.750 وفاة، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تُعتبر مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ، أنّ جائحة "كوفيد-19" حصدت حتى اليوم في الولايات المتحدة أرواح 111.751 شخصًا وفاة من أصل 1.973.803 مصابين بالمقابل تماثل للشفاء رسميًا حوالى 518 ألف مصاب.

وتخطّت حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة عتبة الـ500 شخص في نهاية مارس، وبلغت ذروتها في منتصف أبريل حين فاقت 3000 وفاة يوميًا، ومنذ أسبوعين تراجعت هذه الحصيلة اليومية إلى ما دون الألف وفاة.

لكنّ الولايات المتّحدة ما زالت تسجّل يوميًا أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس، وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم.

وحتى شهر كانت ثلاث ولايات تقع على الساحل الشرقي للبلاد هي نيويورك ونيوجيرسي وماساتشوستس تختصر لوحدها نصف عدد الوفيات المسجّلة في سائر أنحاء الولايات المتّحدة، لكن مذاك انتقلت بؤرة الوباء إلى ولايات الغرب الأوسط والجنوب وقسم من الغرب.

والولايات المتّحدة هي وبفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرّرًا من جرّاء جائحة "كوفيد-19"، سواء على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات، لكنّ دولًا أخرى عديدة هي أكثر تضرّرًا منها من حيث معدّل الوفيات بالنسبة لعدد السكان، وفي مقدّم هذه الدول بلجيكا (83 وفاة لكل 100 ألف نسمة)، تليها المملكة المتحدة (60) ثم إسبانيا (58) وإيطاليا (56) والسويد (47).

وأودى الفيروس الفتّاك بأرواح أكثر من 407 آلاف شخص من أصل أكثر من 7 ملايين شخص أصيبوا به منذ ظهوره للمرة الأولى في الصين في ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس مساء الثلاثاء، استنادا إلى مصادر رسمية.

ووفقًا لمقياس وضعه باحثون في جامعة ماساتشوستس استنادًا إلى 11 نموذج وبائي، يتوقّع أن يبلغ عدد الوفيات بـ"كوفيد-19" في الولايات المتّحدة 130 ألف وفاة بحلول 4 يوليو، عيد استقلال الولايات المتحدة.

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