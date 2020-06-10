رجاء الجداوى توجه رسالة لجمهورها من غرفة الرعاية

حرصت أميرة مختار، نجلة الفنانة رجاء الجداوى، على توصيل رسالة من والدتها إلى محبيها، من على فراش المرض، على الرغم من أنها مازالت خاضعة للعلاج من فيروس كورونا المستجد بالرعاية المركزة.وقالت أميرة"، فى منشور عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، "بالرغم من أن أمي لسه تعبانة جدًا وما زالت في الرعاية.. كل التقدير والشكر والعرفان بالجميل لكم جميعا على كل المجهود المبذول لأمي وكل المرضى".وأضافت: "ربنا يبارك فيكم جميعا حقيقي.. أمي بتدعي لكم جميعا.. ويارب يتمم شفاها على خير ويشفي كل مريض ويرفع عنها وعنهم هذا المرض الشرس ويحميكم منه جميعا".