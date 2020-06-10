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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تنفيذ أعمال التشجير لـ5 أحياء بمدينة بدر

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:59 ص
المهندس عمار مندور،
المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر
علا العلاف
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أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، بدأ التنفيذ الفعلى لأحدث مشروعات الزراعة الجديدة بجميع مجاورات حى "الصفوة" الثانى سابقًا.

وأضاف "مندور"، أنه تم تسليم أمر الإسناد والموقع على الطبيعة للشركة المنفذة للمشروع بالفعل، والتي بدأت فى عملية تشجير وزراعة النجيلة داخل المربعات السكنية للحى.

وأوضح أن المشروع مكون من زراعة الجزر والأحواض الداخلية والخارجية لحى "الصفوة" بجميع مجاوراته وهى: "اللولؤة، الجوهرة، الزمردة، الماسة"، بجانب رفع كفاءة المربعات المزروعة حاليًا وتدعيمها، مشيرًا أن تكلفة المشروع بلغت أكثر من 2.5 مليون جنيه.

ولفت رئيس جهاز مدينة بدر، أن المشروع الذى سيبدأ فى حى "الصفوة"، يتم تحت قيادة المهندس حمودة عطية نائب رئيس الجهاز للمرافق والزراعة، وإشراف المهندس عمر حداد مدير عام إدارة الزراعة بالجهاز، والمهندس جميل الهوينى، والمهندس عبدالحكيم الهتيمى، والمهندس وائل حسين بإدارة الزراعة.

وأشار إلى أن أنواع الشجر الذى سيتم زراعته هو "فيكس، بونسيانا، نخل مروحة، نجيلة طبيعة، زهور، شجيرات، وغيرها من باقى الأشجار"، كاشفًا أن مدة تنفيذ المشروع 5 أشهر من تاريخ استلام الموقع، بالإضافة إلى صيانة جميع المزروعات لمدة عام كامل.

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