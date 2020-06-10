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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تتهم ضابطًا بالتجسس لصالح روسيا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:40 ص
النمسا
النمسا
وكالات
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دانت محكمة في النمسا، ضابطًا متقاعدًا في الجيش برتبة كولونيل، بالتجسس لحساب روسيا على مدى عقود، وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات، وأفرجت عنه لقضائه نصف المدة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت المحكمة إنها "دانت الضابط بتهم من بينها خيانة أسرار الدولة، والكشف عمدا عن سر عسكري والعمل لحساب جهة مخابراتية أجنبية مما ألحق الضرر بالنمسا".

وعقوبة هذه التهم السجن عشر سنوات كحد أقصى، لكن متحدثا باسم المحكمة قال، إنها "أخذت بعين الاعتبار تقدم المدان في السن".

من جهته، أكد محامي المدان مع بدء المحاكمة في مارس الماضي، أن "موكله (71 عاما)، الذي لم يتم الكشف عن هويته والذي حوكم في سالزبورج خلف أبواب مغلقة حفاظا على الأمن القومي، نفى تقديم أي معلومات سرية، لكنه اعترف بأنه شرح مواد مصادرها متاحة".

ويشير ممثلو الادعاء، إلى أنه "حصل خلال تجسسه لحساب المخابرات العسكرية الروسية على مدى 25 عامًا على الأقل، بعد اتصاله بها للمرة الأولى خلال مهمة في الخارج عام 1987، على مئات آلاف الدولارات".

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