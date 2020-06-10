الأرجنتين تسجل رقمًا قياسيًا فى إصابات كورونا

سجلت الأرجنتين، خلال اليوم الماضي، عددا قياسيا في مصابي فيروس كورونا، حيث وصل العدد لـ1141 حالة جديدة، وجاء الإعلان عن ذلك في بيان نشرته وزارة الصحة.يشار إلى أن إجمالي عدد المصابين بكورونا قد وصل إلى 24761، وبلغ العدد الإجمالي للوفيات 717، وعدد المرضى الذين تعافوا من الفيروس 7568.وفي وقت سابق، طلبت سلطات العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس من روسيا تزويدها بوسائل لمكافحة الوباء من أجهزة كشف، وأدوية وتنفس اصطناعي.جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.