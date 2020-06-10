«الأرصاد»: طقس اليوم حار نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:34 ص
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، مع شبورة خفيفة في الصباح، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسًا معتدلًا، كما يسود طقس لطيف ورياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية، أما على شمال الصعيد فسيكون الطقس حارا، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
وعن حالة الطقس ليلا يتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ولطيف على شمال وجنوب الصعيد.
ومن المتوقع أن يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.
أما البحر الأحمر تكون حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 36 21
الإسكندرية 31 22
وادى النطرون 35 20
طنطا 36 20
شبين الكوم 36 20
دمنهور 33 20
بلطيم 30 21
مطروح 25 20
السلوم 30 21
سيوة 38 23
بورسعيد 29 22
دمياط 27 21
الزقازيق 36 21
المنصورة 34 21
الإسماعيلية 36 21
السويس 36 21
العريش 31 20
رفح 29 19
رأس سدر 32 21
نخل 32 21
نويبع 35 24
طابا 32 19
كاترين 32 17
الطور 30 22
شرم الشيخ 37 25
الغردقة 38 26
مرسى علم 35 24
الفيوم 38 21
بنى سويف 38 21
المنيا 38 22
أسيوط 39 22
سوهاج 40 24
قنا 42 26
الأقصر 42 27
أسوان 42 29
ادفو 42 29
أبوسمبل 41 27
الوادى الجديد 41 25
شلاتين 37 24
أبو رماد 33 24
حلايب 33 27
رأس حدربة 37 25
وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسًا معتدلًا، كما يسود طقس لطيف ورياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية، أما على شمال الصعيد فسيكون الطقس حارا، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
وعن حالة الطقس ليلا يتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ولطيف على شمال وجنوب الصعيد.
ومن المتوقع أن يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.
أما البحر الأحمر تكون حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
القاهرة 36 21
الإسكندرية 31 22
وادى النطرون 35 20
طنطا 36 20
شبين الكوم 36 20
دمنهور 33 20
بلطيم 30 21
مطروح 25 20
السلوم 30 21
سيوة 38 23
بورسعيد 29 22
دمياط 27 21
الزقازيق 36 21
المنصورة 34 21
الإسماعيلية 36 21
السويس 36 21
العريش 31 20
رفح 29 19
رأس سدر 32 21
نخل 32 21
نويبع 35 24
طابا 32 19
كاترين 32 17
الطور 30 22
شرم الشيخ 37 25
الغردقة 38 26
مرسى علم 35 24
الفيوم 38 21
بنى سويف 38 21
المنيا 38 22
أسيوط 39 22
سوهاج 40 24
قنا 42 26
الأقصر 42 27
أسوان 42 29
ادفو 42 29
أبوسمبل 41 27
الوادى الجديد 41 25
شلاتين 37 24
أبو رماد 33 24
حلايب 33 27
رأس حدربة 37 25