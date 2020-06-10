«الأرصاد»: طقس اليوم حار نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، مع شبورة خفيفة في الصباح، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.وتشهد السواحل الشمالية الغربية طقسًا معتدلًا، كما يسود طقس لطيف ورياح معتدلة على السواحل الشمالية الشرقية، أما على شمال الصعيد فسيكون الطقس حارا، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.وعن حالة الطقس ليلا يتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ولطيف على شمال وجنوب الصعيد.ومن المتوقع أن يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمى.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.أما البحر الأحمر تكون حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالعظمى الصغرىالقاهرة 36 21الإسكندرية 31 22وادى النطرون 35 20طنطا 36 20شبين الكوم 36 20دمنهور 33 20بلطيم 30 21مطروح 25 20السلوم 30 21سيوة 38 23بورسعيد 29 22دمياط 27 21الزقازيق 36 21المنصورة 34 21الإسماعيلية 36 21السويس 36 21العريش 31 20رفح 29 19رأس سدر 32 21نخل 32 21نويبع 35 24طابا 32 19كاترين 32 17الطور 30 22شرم الشيخ 37 25الغردقة 38 26مرسى علم 35 24الفيوم 38 21بنى سويف 38 21المنيا 38 22أسيوط 39 22سوهاج 40 24قنا 42 26الأقصر 42 27أسوان 42 29ادفو 42 29أبوسمبل 41 27الوادى الجديد 41 25شلاتين 37 24أبو رماد 33 24حلايب 33 27رأس حدربة 37 25