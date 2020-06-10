«النهار» تعلن استئناف البث الحى

أعلنت قناة "النهار" استئناف البث الحي لبرامجها، بداية من مساء اليوم الأربعاء، بعد حل أزمة 5 من مذيعاتها مع نقابة الإعلاميين، على خلفية عملهن بدون تصريح.وقالت القناة، في بيان لها، إنها ستستأنف البث الحي ببرنامج "آخر النهار"، والذي سيكون في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم.وأشارت إلى أن جميع برامج القناة ستبدأ اعتبارا من غد الخميس، وذلك بعد حل أزمة وقف مذيعات القناة، وتقنين أوضاعهن مع نقابة الإعلاميين.وفي وقت سابق أصدر المجلس الأعلى الإعلام قرارًا بمنع ظهور كل من بوسي الطيار ودعاء فاروق وريم البارودي وهالة فهمي وعلا شوشة، لمدة عام، لحين تقنين أوضاعهن بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.فيما أعلنت قناة "النهار" إيقاف البث الحي لبرامجها، حيث قالت، في بيان لها، "مجلس إدارة شبكة قنوات النهار، أصدر قرارًا بتعليق البث الحي للقناة وإلغاء كل برامج الهواء، مع الاكتفاء بإعادة بعض البرامج والمسلسلات، لحين إشعار آخر، بعد حل كل الأمور المعلقة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابه الإعلاميين".