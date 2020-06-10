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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيكاراجوا تعلن تسجيل أكثر من 1400 إصابة بكورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:03 ص
كورونا
كورونا
وكالات
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أكدت نيكاراجوا تسجيل 1464 حالة إصابة بفيروس كورونا إلى جانب 55 وفاة، وسط مزاعم بأن الحكومة تخفي معلومات حول مدى خطورة الجائحة في البلاد.

وأعلنت وزيرة الصحة، مارسا رييس تسجيل 346 حالة إصابة جديدة و9 وفيات بالفيروس خلال الأسبوع الماضي.

واتهمت المنظمات الطبية الرئيس دانييل أورتيجا وزوجته، نائب الرئيس روساريو موريو، بالتقليل من خطورة هذا الوباء وإخفاء حالات الإصابة وتشخصيها على أنها حالات التهاب رئوي عادية.

وكانت شبكة "إل أوبزرفاتوريو سيودادانو كوفيد 19- نيكاراجوا"، المستقلة المعنية برصد المرض، أعلنت عن تسجيل 5027 حالة إصابة مؤكدة و1114 وفاة حتى 3 يونيو.

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