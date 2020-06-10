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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صندوق النقد يقرض أوكرانيا 5 مليارات دولار لمساعدتها على مواجهة كوفيد-19

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:46 ص
صندوق النقد
صندوق النقد
وكالات
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أعلن صندوق النقد الدولي أنّه، وافق على برنامج مساعدات لأوكرانيا بقيمة 5 مليارات دولار يمتدّ على 18 شهرًا، بينها 2،1 مليار ستحصل عليها في الحال، لمساعدتها على مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.

وقال الصندوق في بيان إنّ، برنامج المساعدات الذي وافق عليه مجلسه التنفيذي "يهدف إلى مساعدة أوكرانيا على مواجهة تحديات جائحة كوفيد-19".

وأضاف أنّ، البرنامج يرمي من جهة ثانية إلى الحفاظ على "الإنجازات التي تحقّقت حتى الآن من خلال الدفع قدمًا بمجموعة صغيرة من الإصلاحات الهيكلية الرئيسية، لضمان أنّ أوكرانيا ستكون في وضع جيّد للعودة إلى النمو بمجرّد انتهاء الأزمة".

وإذ أشاد الصندوق ومقرّه واشنطن بالسجلّ "المتين" لما حقّقته أوكرانيا على مدى السنوات الخمس الماضية، حثّ كييف على إجراء المزيد من الإصلاحات "لضمان نموّ قويّ وشامل".

وحذّر الصندوق من أنّ جائحة كوفيد-19 فاقمت الأوضاع الاقتصادية في البلاد مما يتطلّب من السلطات التركيز في المقام الأول على تدابير الاحتواء للحدّ من تقشّي الوباء، متوقّعًا أن "تتأثّر ميزانية عام 2020 بشدّة" إذ إنّها ستشهد انخفاضًا حادًّا في الإيرادات وزيادة كبيرة في النفقات الطارئة اللازمة لمواجهة الأزمة الصحية.

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