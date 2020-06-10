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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعماء الاتحاد الأوروبى يدعون للتعاون فى مواجهة الأوبئة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:42 ص
الاتحاد الأوروبى
الاتحاد الأوروبى
وكالات
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دعا زعماء 6 دول في الإتحاد الأوروبي إلى تشكيل مخزون من الأدوية والمعدات الطبية، وإجراءات أخرى لتعزيز مرونة التكتل على المدى الطويل في مواجهة أزمات الصحة العامة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، سجل الإتحاد الأوروبي نحو 1.4 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، أو ما يعادل نحو خمس الإجمالي العالمي.

ولجأت دول كثيرة فيه، وخصوصًا في ذروة الأزمة، إلى تدابير وقائية بينها: الحواجز التجارية لمنع تصدير المعدات الطبية.

وفي ورقة مشتركة أرسلت إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين الثلاثاء، أيد زعماء الدنمارك وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبولندا مقترحات بشأن البحث المشترك وتطوير اللقاحات والعلاج.

وجاء في الوثيقة، أن تطوير "استراتيجية أوروبية أكثر شمولية يمكن أن يكون أكثر فاعلية من أن تحاول كل دولة عضو تعزيز الاستعداد بمفردها".

وتضمنت المقترحات تشكيل مخزون من الأدوية والإمدادات والمعدات الحيوية يكفي لثلاثة أشهر في جميع أنحاء الاتحاد، بالإضافة إلى التعاون بين الدول والشركات لإنتاج مواد رئيسية في أوقات الأزمات.

وأكدت على "ضرورة تعزيز قدرة أوروبا في البحث والتطوير في مجال اللقاحات، من خلال تمويل التجارب السريرية واسعة النطاق وإنشاء منصة من شأنها أن تقلل من المخاطر بالنسبة للشركات في تطوير اللقاحات".

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