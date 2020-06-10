منظمة ترسل معدات إرسال لاسلكية لجماعة برازيلية مهددة بكورونا

قدمت منظمة ألمانية غير حكومية لجماعة برازيلية من السكان الأصليين تعيش في منطقة نائية معدات إرسال لا سلكية، لتتمكن من التواصل مع السلطات الصحية في حالة تعرضها لإصابات بمرض كوفيد19، الذي يسببه فيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت سوفي فيبر، من جماعة حقوق الإنسان "تارجت"، إن جماعة "وايابي"، التي يبلغ تعداد أفرادها نحو ألفي شخص، قلقة للغاية بشأن الإصابة بالعدوى في نهاية المطاف، ويريدون الابتعاد في عمق غابات الأمازون المطيرة.وستسمح معدات الإرسال اللاسلكية التي وفرتها المنظمة غير الحكومية، لجماعة وايابي بمطالبة وزارة الصحة بإرساله مروحيات أو طائرة خفيفة في حالة حدوث إصابات، كما ستتمكن تلك الجماعة أيضًا من التواصل مع الشرطة أو السلطات الأخرى إذا تطلب الأمر.وتم تسجيل أكثر من 1200 حالة إصابة بفيروس كورونا بالفعل في بلدة بيدرا برانكا دو أماباري، الأقرب من منطقة وايابي المحمية.وتوجد أقرب منشآت للرعاية المركزة في ماكابا، على بعد أكثر من 300 كيلومتر.وقالت فيبر إن، السكان الأصليين لديهم مناعة قليلة ضد المرض، مضيفة أن جماعة "وايابي تحتاج لنا، ويحتاج العالم إليهم، لأن وايابي هم حراس الغابة".وتمتص غابات الأمازون المطيرة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وتلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة الإحتباس الحراري.