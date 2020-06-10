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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل أكثر من 32 ألف إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:56 ص
وفيات كورونا في البرازيل
وفيات كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 32091 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1272 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل 739 ألفًا و503 حالات مؤكدة، في ثاني أكبر حصيلة بالعالم بعد الولايات المتحدة، حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس".

كما وصلت حصيلة ضحايا الفيروس إلى 38406 أشخاص، وهي ثالث أكبر حصيلة عالميًا.

وفي سياق متصل، عاودت السلطات البرازيلية نشر إحصاءات مفصلة عن انتشار فيروس كورونا في البلاد بعد صدور قرار من المحكمة العليا بهذا الصدد.

وجاء ذلك بعد موجة من الغضب والانتقادات من السياسيين ردًا على امتناع السلطات عن نشر الحصيلة اليومية للإصابات والوفيات خلال العطلة الأسبوعية الماضية على خلفية انتشار الفيروس بوتائر متسارعة.

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