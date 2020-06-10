«صحة السويس»: 3 وفيات و48 إصابة جديدة بفيروس كورونا

توفى ثلاثة مرضى في السويس متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، وأصيب 48 آخرين.وأعلنت مديرية الصحة والسكان في السويس، في بيان لها، أن نتائج تحاليل عدد من المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا وعدد من المخالطين لمصابين، قد ظهرت وثبت ايجابية إصابة 48 حالة جديدة.وذكر البيان، أن ثلاثة من مصابي كورونا في السويس قد توفوا، ليرتفع عدد الوفيات في السويس إلى 31 حالة وفاة.وتابع السكريتر العام لمحافظة السويس لواء طارق عبد العظيم، ونائب مدير أمن السويس اللواء حسن ترك، والدكتور فيصل جودة مدير عام مديرية الصحة، والعميد إيهاب سراج الدين رئيس حي الأربعين، وميرفت فهمي مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، توزيع وتسليم الحقيبة الوقائية للمخالطين بنطاق حي الأربعين طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة.وتواصل اللجنة الدائمة لإدارة أزمة كورونا في السويس، زياراتها اليومية للمستشفيات، للتأكد من سير العمل بأقسام العزل وتوفيرالعلاج والالتزام بكل إجراءات حماية المرضى والأطباء وهيئة التمريض، وتوافر المستلزمات وأدوات وملابس الوقاية الخاصة وتوزيعها، مؤكدًا على توفير جميع الأجهزة والمستلزمات.