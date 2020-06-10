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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سوريا تسجل إصابتين جديدتين بكورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:30 ص
سوريا
سوريا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل إصابتين مخالطتين بفيروس كورونا في بلدة رأس المعرة بريف دمشق، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 146 حالة.

وأشارت الوزارة، حسبما أفادت وكالة أنباء "سانا"، إلى أن "إجمالي عدد الإصابات بلغ 146 إصابة شفي منها 62 وتوفيت 6 حالات".

وأخضعت الوزارة بلدة رأس المعرة للحجر الصحي، الأحد الماضي، بعد تسجيل 16 إصابة في البلدة نتيجة مخالطة سائق شاحنة مصاب يعمل على خط سوريا الأردن، وذلك منعا لانتشار الفيروس وحفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد في مطلع مارس الماضي، لشخص قدم من خارج البلاد، فيما سجلت أول حالة وفاة في نهاية الشهر ذاته.

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