محضر لطالب استدرج طفلة 3 سنوات لاغتصابها بالدقهلية

اتهمت أسرة طفلة تدعى "جنا" عمرها 3 سنوات ونصف، في محضر رسمي أحد جيرانهم باغتصاب نجلتهم في إحدى قرى طلخا بمحافظة الدقهلية.وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طلخا، يفيد تقديم بلاغ من "س. ا." يتهم فيه "حسن س. ح"، 16 سنة طالب بالشهادة الإعدادية باغتصاب طفلته "جنا" 3 سنوات ونصف، داخل شقة بمنزل المتهم.وأكدت أم الطفلة أنها فوجئت بتعالي أصوات استغاثة نجلتها ووجدتها غارقة في دمائها.وانتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين هروب الطالب المبلغ عنه، إلا أن قوة من المركز توصلت إلى مكانه وألقت القبض عليه.وبسؤال الطالب المبلغ عنه، في محضر الشرطة، اعترف باستدراج الطفلة عندما كانت تلعب مع أشقائه، وانفرد بها في شقة بالطابق الثالث في منزلهم واعتدى عليها.وروت أم الطفلة تفاصيل ما حدث، وقالت إنهم جيران الطالب المبلغ عنه، وأن طفلتها اختفت عنها بعض الوقت، عندما كانت تلعب مع أطفال في الشارع، إلا أنه سمعت صوت صراخ، فشكت أن يكون صوت طفلتها، فتتبعت الصوت ودخلت إلى بيت جارهم.وأكدت الأم، في محضر الشرطة، أنها تتبعت الصوت حتى وصلت إلى الطابق الثالث بمنزل الجيران، وتأكدت من وجود طفلتها في الداخل، وطرقت الباب ولم يفتح إلا بعد حوالي دقيقتين، لكنها وجدت ملابسهما ليست طبيعية وأخذت الطفلة وعادت إلى منزلها، وأرشدها بكاء الطفلة إلى وجود دماء على ملابسها، فأبلغوا الشرطة.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.