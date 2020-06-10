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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند: إصابات كورونا ستقفز لـ550 ألف حالة بحلول نهاية يوليو

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:04 ص
كورونا في الهند
كورونا في الهند
وكالات
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تتوقع سلطات ولاية دلهي الهندية، أن تشهد الإصابات بفيروس كورونا بالولاية قفزة مروعة في يوليو المقبل، محذرة من أن المستشفيات المحلية عاجزة عن مواجهة مثل هذا التفشي.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال نائب رئيس وزراء ولاية دلهي مانيش سيسوديا للصحفيين، إن دلهي وهي إحدى البؤر الساخنة للمرض في البلاد، إن عدد الإصابات بكورونا سيقفز من 29000 حالة مسجلة حاليًا ليبلغ 550000 حالة بحلول نهاية يوليو.

وأشار إلى أن، الولاية ستكون إلى ذلك الحين بحاجة إلى 80000 سرير، مقابل توفر قرابة 9000 سرير في المستشفيات حاليًا.

وأضاف: "بالنسبة لدلهي فهذه مشكلة كبيرة إذا واصلت الحالات ارتفاعها".

وعلى الرغم من أن، السلطات فرضت العزل العام في البلاد في مارس الماضي، ينتشر الوباء بمعدلات تأتي بين الأعلى في العالم.

ووصلت حصيلة الإصابات بالفيروس في الهند إلى قرابة 266600 حالة، في خامس أكبر عدد إصابات في العالم.

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