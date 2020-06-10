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الأربعاء 10 يونيو 2020 الموافق 18 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

68 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى كفر الشيخ

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 01:29 ص
كورونا
كورونا
عمرو الشامي
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سجلت محافظة كفر الشيخ 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بعد ثبوت إيجابية تحاليلهم، وتم نقلهم إلى مستشفيات العزل الطبي لتلقي العلاج اللازم، والحالات البسيطة منهم تم تحويلها للعزل المنزلي مع توفير كل المستلزمات لهم.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، في بيان لها، أن الإصابات الـ 68 جرى تسجيلها في مختلف مراكز المحافظة، مناشدة جميع المواطنين بالالتزام بتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والعمل على تقليل الازدحام، وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.

وتم تسجيل 11 حالة تعافي جديدة، وخروجهم من المستشفى، فضلًا عن تحويل 9 آخرين لدور نقاهة، حسبما أكد مصدر طبي بمستشفي عزل بلطيم، في تصريحات خاصة لـ "الدستور".

وكثفت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ حملاتها لتعقيم عدد من الشوارع والقرى والمؤسسات الطبية والخدمية، وذلك كإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، من أجل الحفاظ على الصحة العامة، وكذلك الالتزام بقرار إرتداء الكمامات حسب قرار رئيس مجلس الوزراء، وفرض غرامة مالية لا تتجاوز الـ4000 جنيه علي المخالفين للقرارات التي أصدرتها الدولة في هذا الشأن.

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